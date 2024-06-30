Gempa M4,4 Guncang Yalimo Papua, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,4 mengguncang Yalimo, Papua, Minggu 30 Juni 2024, pukul 14.40 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpusat di darat kedalaman 87 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 29 km Timur Laut Yalimo Papua pada koordinat 3.72 Lintang Selatan – 139.70 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.4, 30-Jun-2024 14:40:31WIB, Lok:3.72LS, 139.70BT (29 km TimurLaut YALIMO-PAPUA), Kedlmn:87 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)