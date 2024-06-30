Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hari Bhayangkara Ke-78, Zulhas: Semoga Polri Makin Presisi Jaga Profesionalitas

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |16:02 WIB
Hari Bhayangkara Ke-78, Zulhas: Semoga Polri Makin Presisi Jaga Profesionalitas
Kapolri dan Zulkifli Hasan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024. Menurutnya, Polri telah menjalankan tugas-tugasnya secara profesional.

"Saya selaku Menteri Perdagangan juga Ketua Umum PAN mengucapkan selamat Hari Bhayangkara Ke-78. Apresiasi kami Polri berhasil mengawal Pileg dan Pilpres sehingga sukses berjalan dengan aman dan damai," kata Zulhas di Jakarta, Minggu (30/6/2024).

Zulhas yang juga Ketua Umum PAN ini berharap Polri bisa terus menjaga profesionalitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

"Kami berharap, di usia yang matang ini Polri semakin PRESISI serta teguh menjaga profesionalitas menjaga keamanan dan ketertiban untuk berkontribusi mendukung kemajuan ekonomi, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," tutupnya.

Sebagai informasi, peringatan Hari Bhayangkara ke-78 2024 menegaskan upaya Polri dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan dedikasi dalam melayani masyarakat serta negara.

Semangat ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik dan mempercepat transformasi ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas yang inklusif dan berkelanjutan.

(Qur'anul Hidayat)

      
