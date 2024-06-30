Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerindra Ungkap Masih Jalin Komunikasi dengan PKS dan PDIP untuk Pilgub DKI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |18:40 WIB
Gerindra Ungkap Masih Jalin Komunikasi dengan PKS dan PDIP untuk Pilgub DKI
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebutkan bahwa pihaknya masih menjalin komunikasi dengan Partai PKS dan PDIP untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan Ahmad Muzani usai deklarasi Cagub-Cawagub Banten di BSD, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (30/6/2024).

“Komunikasinya intensif, partai pengusung dan KIM seperti dengan PKS. Intensitas dengan PKS baik, kita juga berkomunikasi dengan Pak Hasto dari PDIP,” kata Muzani kepada wartawan.

Muzani menyebutkan bahwa akan ada kejutan terkait sosok yang akan diusung untuk maju pada Pilgub DKI 2024.

“Insha Allah nanti akan ada kejutan yang sedang dilakukan Pak Prabowo untuk Pilkada Jakarta,” ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169113/rahayu-3Ptk_large.jpg
Fraksi Gerindra Segera Nonaktifkan Rahayu Saraswati dari DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168609/ahmad_dhani-POv3_large.jpg
Diperintah Prabowo Jangan Pamer, Ahmad Dhani Usulkan DPR Bentuk UU Anti-Flexing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165290/immanuel-xYml_large.jpg
Jadi Tersangka KPK, Immanuel Ebenezer Bakal Diberhentikan sebagai Anggota Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159743/prabowo-CGQn_large.jpg
Prabowo Tunjuk Sugiono Sebagai Sekjen Gerindra, Muzani Jadi Ketua Dewan Kehormatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144905/gerindra-EyJj_large.jpg
Ini Wejangan Megawati saat Bertemu Dasco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144887/gerindra-9y4A_large.jpg
Bertemu Megawati, Dasco Ngaku Tak Ajak PDIP Gabung Kabinet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement