Gerindra Ungkap Masih Jalin Komunikasi dengan PKS dan PDIP untuk Pilgub DKI

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebutkan bahwa pihaknya masih menjalin komunikasi dengan Partai PKS dan PDIP untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan Ahmad Muzani usai deklarasi Cagub-Cawagub Banten di BSD, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (30/6/2024).

“Komunikasinya intensif, partai pengusung dan KIM seperti dengan PKS. Intensitas dengan PKS baik, kita juga berkomunikasi dengan Pak Hasto dari PDIP,” kata Muzani kepada wartawan.

Muzani menyebutkan bahwa akan ada kejutan terkait sosok yang akan diusung untuk maju pada Pilgub DKI 2024.

“Insha Allah nanti akan ada kejutan yang sedang dilakukan Pak Prabowo untuk Pilkada Jakarta,” ujar dia.