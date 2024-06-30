Hari Bhayangkara Ke-78, Mendagri hingga Imam Besar Istiqlal Sampaikan Harapan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, hingga Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar menyampaikan harapannya pada Polri di Hari Bhayangkara ke-78 ini.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, Polri Presisi berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai visi Indonesia Emas. Maka itu, Polri diharapkan dapat terus berpegang teguh pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya, yang menjunjung tinggi profesionalitas sebagai kekuatan Presisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

"Saya beserta seluruh keluarga besar Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024, Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas," ujar Tito dalam keterangannya, Minggu (30/6/2024).

Dia menerangkan, pemerintah berkomitmen terus mendukung Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum yang handal. Diharapkan pula, agar semangat Polri Presisi dapat terus membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera.

"Terus berinovasi, menjadi teladan dengan mengkedepankan pelayanan yang adil dan berkualitas. Semoga semangat Polri Presisi dapat membawa percepatan transformasi ekonomi dalam menyongsong Indonesia Emas," tuturnya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya pun mengungkapkan, agar Polri terus meningkatkan kemantapan dan integritas sebagai penegak hukum yang dipercaya dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia, mengingat pentingnya peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dia pun berharap, Polri dapat terus menjadi mitra kerja yang solid bagi Kementerian Perhubungan dalam rangka mendukung kemajuan bangsa dan negara.

"Selamat memperingati Hari Bhayangkara yang ke-78 untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semoga Polri semakin mantap dan berintegritas sebagai penegak hukum yang dipercaya dan dibanggakan di tanah air. Tetaplah menjadi pelindung dan pengayom masyarakat serta mitra kerja Kementerian Perhubungan yang solid demi kemajuan bangsa dan negara," terangnya.