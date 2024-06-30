Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hari Bhayangkara Ke-78, Jaksa Agung: Sinergisitas Penegakan Hukum Semakin Kuat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |21:09 WIB
Hari Bhayangkara Ke-78, Jaksa Agung: Sinergisitas Penegakan Hukum Semakin Kuat
Jaksa Agung, Burhanuddin (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Agung ST. Burhanuddin menyampaikan ucapan selamat kepada Polri atas perjalanan 78 tahun yang sudah dilalui.

“Saya Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024,” ujar Jaksa Agung, Minggu (30/6/24).

Jaksa Agung berharap, di usia yang semakin matang ini, Polri dan Kejaksaan semakin diperkuat dalam menjalin seinergisitas penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang berkeadilan, maka dapat tercipta situasi perekonomian yang stabil. Hal itu sangat dibutuhkan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Dengan mengusung tema Polri Presisi Mendukung Percepatan Ekonomi yang Inklusi dan Berkelanjutan Mendukung Indonesia Emas, terus bersinergi dengan penegakan hukum yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, serta aktif mendukung percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas tahun 2045,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
