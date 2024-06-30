Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Jenguk Prabowo Subianto yang Usai Operasi Cidera Kaki

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |22:18 WIB
Jokowi Jenguk Prabowo Subianto yang Usai Operasi Cidera Kaki
Jokowi jenguk Prabowo (Foto: Intsragam/@prabowo)
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto baru saja menjalani operasi cidera kaki di RSPPN Sudirman, Jakarta. Presiden terpilih itu mengungkap kondisi kesehatan terbarunya kepada publik.

Dalam postingan di media sosial Instagram @prabowo, Prabowo mengunggah foto saat dijenguk oleh Presiden Jokowi.

Prabowo, yang ditemani sang anak, Didit Hediprasetyo, dan ajudan Mayor Teddy terlihat menerima kedatangan Jokowi di ruang inap rumah sakit.

“Terima kasih kepada Presiden RI @jokowi yang sudah memberikan dukungan moril, dan doa.” tulis akun @prabowo, Minggu (30/6/2024).

Adapun tim dokter telah berhasil melakukan tindakan medis kepada Prabowo sejak sepekan lalu.

Diketahui, Prabowo pernah mengalami 2 kali kecelakaan terjun payung saat bertugas sebagai TNI pada tahun 80an. Cidera ini melukai kaki kiri Prabowo.

“Selama ini masih saya rasakan,” ujarnya.

Topik Artikel :
Cedera jokowi Prabowo Subianto
