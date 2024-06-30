Jokowi Apresiasi Tim Dokter yang Tangani Operasi Cedera Kaki Prabowo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi tim dokter RSPPN Sudirman atas tindakan medis terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang cedera kaki.

Dalam kunjungannya, Jokowi mengatakan operasi medis cidera kaki Prabowo pada sepekan lalu dapat berjalan lancar.

“Alhamdulillah operasi Bapak Prabowo @prabowo 1 minggu lalu berjalan dengan lancar. Tindakan medis untuk pemulihan cedera yang pernah dialami Pak Prabowo ketika bertugas di TNI ini, sukses dilakukan tim dokter dan perawat di RSPPN Sudirman,” kata Jokowi dalam akun resmi X, @jokowi, Minggu (30/6/2024).

Jokowi pun mengucap syukur sekaligus mengharapkan doa agar pemulihan pasca-operasi Prabowo dapat semakin baik.

“Agar Insya Allah semakin siap untuk mengemban tugas melayani masyarakat Indonesia,” lanjut Jokowi.

Diketahui, cedera kaki Prabowo merupakan bagian dari pengalaman 2 kali kecelakaan terjun payung saat bertugas sebagai TNI pada tahun 80an. Cidera ini melukai kaki kiri Prabowo.

“Selama ini masih saya rasakan,” ujar Prabowo.