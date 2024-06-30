Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jabodetabek Minggu 30 Juni 2024: Kota Bekasi Cerah Berawan, Bogor Hujan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |05:29 WIB
Cuaca Jabodetabek Minggu 30 Juni 2024: Kota Bekasi Cerah Berawan, Bogor Hujan
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Inilah prakiraan cuaca daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada Minggu 30 Juni 2024.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Minggu (30/6) mencatat seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu bakal cerah berawan sejak pagi sampai dini hari.

Waspadai hujan ringan di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada siang hari dengan suhu 23 - 32 derajat celcius.

Sebagian Kota Bogor dan Kabupaten Bogor diproyeksikan akan turun hujan pada siang hingga malam hari.

“Waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dalam skala lokal dan durasi singkat pada waktu siang hingga malam hari di sebagian wilayah Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab Bekasi, Kab Karawang, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur,” demikian tulis BMKG, Minggu (30/6).

Memulai hari dengan cerah berawan, Kota Depok dimungkinkan akan diselimuti awan pada siang hingga malam hari. Sementara Kota Tangerang diramal turun hujan berskala ringan pada siang hari.

Kota Bekasi masih cerah berawan sepanjang hari, tetapi BMKG mewaspadai potensi hujan di Kabupaten Bekasi, hingga Karawang.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
