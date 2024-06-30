Balap Liar di JLNT Antasari Dikeluhkan Warga: Berisik dan Sangat Mengganggu

JAKARTA - Aktivitas balap liar kembali menjadi keluhan warga Jakarta Selatan.

Kali ini kegiatan ilegal itu dilaporkan terjadi di bawah Jalan Layang Non-Tol (JLNT) atau Flyover Antasari, Jakarta Selatan.

Aduan ini muncul dalam Citizen Report Jakarta Kini (JAKI) dengan nomor laporan JK2406300009 pada Minggu dini hari (30/6).

“Balapan liar sedang terjadi di JLNT Antasari. Dari jam 1:15 pagi sudah mulai balapan dan bolak-balik, suaranya nyaring (berisik), dan sangat mengganggu ketertiban,” demikian isi laporan tersebut, Minggu (30/6/2024).

Pelapor mengharapkan petugas setempat dapat melakukan patroli setiap malam khususnya di Jalan Antasari.

“Karena selalu terjadi tiap hari,” terangnya.

Dalam status laporan, diketahui telah diterima oleh Kelurahan Cipete Selatan. Hingga Minggu (30/6) pukul 02:04 WIB, laporan telah dikoordinasikan ke Biro Pemerintahan.

(Khafid Mardiyansyah)