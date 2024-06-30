Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Balap Liar di JLNT Antasari Dikeluhkan Warga: Berisik dan Sangat Mengganggu

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |07:15 WIB
Balap Liar di JLNT Antasari Dikeluhkan Warga: Berisik dan Sangat Mengganggu
A
A
A

JAKARTA - Aktivitas balap liar kembali menjadi keluhan warga Jakarta Selatan.

Kali ini kegiatan ilegal itu dilaporkan terjadi di bawah Jalan Layang Non-Tol (JLNT) atau Flyover Antasari, Jakarta Selatan.

Aduan ini muncul dalam Citizen Report Jakarta Kini (JAKI) dengan nomor laporan JK2406300009 pada Minggu dini hari (30/6).

“Balapan liar sedang terjadi di JLNT Antasari. Dari jam 1:15 pagi sudah mulai balapan dan bolak-balik, suaranya nyaring (berisik), dan sangat mengganggu ketertiban,” demikian isi laporan tersebut, Minggu (30/6/2024).

Pelapor mengharapkan petugas setempat dapat melakukan patroli setiap malam khususnya di Jalan Antasari.

“Karena selalu terjadi tiap hari,” terangnya.

Dalam status laporan, diketahui telah diterima oleh Kelurahan Cipete Selatan. Hingga Minggu (30/6) pukul 02:04 WIB, laporan telah dikoordinasikan ke Biro Pemerintahan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/624/3174891//tolak_mbg-fGnL_large.jpg
Viral Siswi SD Diminta Tak Makan MBG, Sang Ayah: Kalau Mau Ayah Buatin 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/612/3175127//tepuk_pajak-lFXL_large.jpg
Viral Tepuk Pajak DJP, Netizen Sindir Coretax Sering Eror
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3174967//lalu_lintas-sz54_large.jpg
Polisi Minta Warganet Viralkan Pengendara Lawan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/612/3174818//viral-ExD8_large.jpg
Viral! Suami Serahkan Istri ke Selingkuhan: Kau Jaga Dia Baik-Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174775//viral-fDmX_large.jpg
Viral! Macan Tutul Berukuran Besar Masuk Hotel di Bandung, Pengunjung Panik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730//viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement