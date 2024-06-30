Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pilgub Jakarta: PDIP Bakal Utamakan Kader, tapi Masih Lirik-Lirik Anies Baswedan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |06:40 WIB
Pilgub Jakarta: PDIP Bakal Utamakan Kader, tapi Masih Lirik-Lirik Anies Baswedan
A
A
A

JAKARTA - Teka-teki ke mana arah dukungan politik PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta 2024 mulai menemui titik terang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya akan memprioritaskan kader mereka maju dalam kontestasi politik itu.

Pernyataan ini muncul saat Hasto ditanya awak media terkait potensi dukungan terhadap koalisi Anies Baswedan - Sohibul Iman

“PDI Perjuangan ini partai yang digelorakan oleh semangat untuk mendorong kader partai melalui proses pelembagaan partai, sekolah partai, sehingga skala prioritas utama adalah kader partai yang kita dorong,” kata Hasto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2024).

Namun dinamika politik masih terus berjalan. Hasto menyebut partai pemenang Pileg 2024 itu terus mendengarkan masukan dari basis akar rumput, termasuk usulan agar merapat ke Anies Baswedan.

“Nama pak Anies kan juga banyak disuarakan di situ (akar rumput), banyak partai kan juga harus melihat secara komprehensif,” terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171441//viral-EY91_large.jpg
Dipecat Sebagai Anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu: Saya Kembali Jadi Sopir Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171388//wahyudin-VdSX_large.jpg
5 Fakta Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin, Viral Ingin Rampok Uang Negara Berujung Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325//wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171279//viral-ugn9_large.jpeg
Viral Ucapan Mau Rampok Uang Negara, PDIP Pecat Wahyudin Moridu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171156//viral-hJ4q_large.jpg
Viral Ucapan Anggota DPRD Gorontalo Fraksi PDIP Ingin Rampok Uang Negara, Auto Dihujat Netizen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170817//prabowo-lziD_large.jpg
Hendrar Prihadi Dicopot Prabowo dari Jabatannya, Respons PDIP Tak Terduga!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement