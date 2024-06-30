Pilgub Jakarta: PDIP Bakal Utamakan Kader, tapi Masih Lirik-Lirik Anies Baswedan

JAKARTA - Teka-teki ke mana arah dukungan politik PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta 2024 mulai menemui titik terang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya akan memprioritaskan kader mereka maju dalam kontestasi politik itu.

Pernyataan ini muncul saat Hasto ditanya awak media terkait potensi dukungan terhadap koalisi Anies Baswedan - Sohibul Iman

“PDI Perjuangan ini partai yang digelorakan oleh semangat untuk mendorong kader partai melalui proses pelembagaan partai, sekolah partai, sehingga skala prioritas utama adalah kader partai yang kita dorong,” kata Hasto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2024).

Namun dinamika politik masih terus berjalan. Hasto menyebut partai pemenang Pileg 2024 itu terus mendengarkan masukan dari basis akar rumput, termasuk usulan agar merapat ke Anies Baswedan.

“Nama pak Anies kan juga banyak disuarakan di situ (akar rumput), banyak partai kan juga harus melihat secara komprehensif,” terangnya.