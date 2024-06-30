Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kali Ciliwung Meluap, 4 RT di Pejaten Timur Jaksel Terendam Banjir Pagi Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |07:03 WIB
Kali Ciliwung Meluap, 4 RT di Pejaten Timur Jaksel Terendam Banjir Pagi Ini
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan sebanyak empat RT di wilayah Pejaten Timur, Jakarta Selatan terendam banjir imbas luapan kali Ciliwung pada Minggu (30/6/2024) pagi ini.

"Update pukul 04.00 WIB, BPBD mencatat genangan saat ini terjadi di 4 RT atau 0,013% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Yohan dalam keterangannya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Kel. Pejaten Timur

Jumlah: 4 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174623//hujan_di_nepal-i1Q4_large.jpg
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Nepal, 22 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173610//banjir_di_jakarta-21nA_large.jpg
Banjir Meluas, BPBD Catat 10 RT di Bangka dan Pela Mampang Terendam Imbas Luapan Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173600//banjir_di_jakarta-mAOr_large.jpg
Diguyur Hujan, Satu RT di Bangka Jaksel Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173298//banjir_jakarta-ZjlW_large.jpeg
Jakbar Diguyur Hujan, 2 Ruas Jalan di Joglo Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172373//banjir_taiwan-vJjd_large.jpg
Bak Tsunami, Banjir Imbas Topan Super Ragasa Akibatkan 17 Tewas di Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/33/3172050//aiser_khaled-KOSi_large.JPG
Aisar Khaled Diusir saat Bagikan Bantuan Banjir di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement