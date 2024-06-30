Kali Ciliwung Meluap, 4 RT di Pejaten Timur Jaksel Terendam Banjir Pagi Ini

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan sebanyak empat RT di wilayah Pejaten Timur, Jakarta Selatan terendam banjir imbas luapan kali Ciliwung pada Minggu (30/6/2024) pagi ini.

"Update pukul 04.00 WIB, BPBD mencatat genangan saat ini terjadi di 4 RT atau 0,013% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Yohan dalam keterangannya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Kel. Pejaten Timur

Jumlah: 4 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung.