Polisi Tangkap Pelaku Penculikan Anak di Jakpus, Pelakunya Ibu Kandung Sendiri

JAKARTA - Seorang anak laki-laki berinisial KMA (4) di Johar Baru Jakarta Pusat sempat menjadi korban penculikan. Terungkap pelaku merupakan ibu kandung sendiri.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Chandra Mata Rohansyah menyebutkan, pelapor RAP (32) yang diketahui merupakan sang ayah mendatangi Polsek Johar Baru Jumat (28/6/2024) untuk membuat Laporan Polisi tentang kehilangan anak.

“Berbekal dari plat nomor sepeda motor Tim Unit Reskrim mencari alamat di daerah Bojong Gede Bogor dan berhasil mengamankan pelakunya ANRS (33) dan TA (32),” kata Chandra dalam keterangannya, Minggu (30/6/2024).

Chandra mengatakan, bahwa TA merupakan sang ibu dari KMA. Berdasarkan pengakuan TA, ia nekat melakukan litu lantaran kangen dengan sang anak yang terpisah selama 3 tahun akibat perceraian.

"Kedua pelakunya sudah kami amankan, TA (32) adalah ibu kandung korban KMA (4) karena merasa kangen sama buah hatinya yang sudah berpisah selama 3 tahun akibat perceraian,” ujar dia.

Lebih jauh, ia menyebutkan, kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Pelapor yang diketahui sang ayah sepakat berdamai dengan mantan istrinya itu.

(Awaludin)