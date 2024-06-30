Anak di Jakpus Diculik Ibu Kandung, Alasannya Sulit Bertemu Setelah Pisah Suami

JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Johar Baru berhasil menangkap dua pelaku yang menculik KMA (4). Korban ternyata dibawa oleh ibu kandungnya sendiri karena mengaku sulit bertemu sang anak setelah berpisah.

Kanit Reskrim Polsek Johan Baru, AKP Muhammad Rasyid menerangkan, pelaku ditangkap oleh jajaran Unit Reskrim Polsek Johar Baru tak lama setelah menerima laporan dari ayah kandung korban. Penyidik bergerak cepat mengidentifikasi sosok pelaku penculikan melalui kendaraan yang digunakan oleh kedua orang pelaku.

Pelaku ditangkap di daerah Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 28 Juni 2024. Mereka adalah sepasang suami-istri A dan TN. Diketahui, TN juga ibu kandung dari KMA.

Rasyid mengatakan, TN mengaku kesulitan bertemu anak kandungnya usai bercerai dengan ayah kandung dari KMA. Sehingga, TN bersama suami barunya membawa si anak ke rumahnya di Bojong Gede.

"Terduga pelakunya adalah ibu kandungnya sendiri. Jadi waktu itu si ibu melihat si anak sedang bermain di sana, kemudian dibawa lah oleh si ibu kandungnya ini," kata Rasyid saat dihubungi, Sabtu (29/6/2024).

Hasil pemeriksaan, TN nekat membawa kabur anak kandungnya karena ada rasa kangen dengan anak kandungnya.

"Dari pemeriksaan, pelaku ngakunya kangen anak. Kata pelaku setiap mau ketemu anaknya selalu susah," ucap dia.