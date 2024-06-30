Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD DKI Pastikan Seluruh Genangan Banjir di Pejaten Timur Jaksel Telah Surut

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |08:40 WIB
BPBD DKI Pastikan Seluruh Genangan Banjir di Pejaten Timur Jaksel Telah Surut
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh genangan banjir di wilayah Pejaten Timur, Jakarta Selatan pada Minggu (30/6/2024) pagi ini telah surut semua. Diketahui empat RT di Pejaten Timur sempat terendam imbas luapan Kali Ciliwung.

"Update pukul 07.00 WIB, BPBD mencatat hingga Minggu (30/6) pukul 07.00 WIB, seluruh genangan di wilayah DKI Jakarta sudah surut," kata Kapusdatin BPBD DKI, Yohan dalam keterangannya.

Yohan mengatakan, banjir dapat surut berkat upaya kolaboratif yang dilakukan oleh OPD terkait seperti BPBD, Dinas SDA, Dinas Gulkarmat, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan PPSU Kelurahan yang telah mengerahkan personel berikut dengan peralatan pendukung seperti pompa mobile dalam menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. Peran dari unsur masyarakat juga dilibatkan dalam upaya ini seperti pihak RT/RW, FKDM, dan tokoh masyarakat lainnya.

"BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop," ungkapnya.

