Warga Abadikan Momen Depan Logo HUT Ke-497 Jakarta di CFD Thamrin

JAKARTA - Ratusan warga Jakarta memenuhi jalan MH.Thamrin di sekitaran bundaran HI, pada Minggu (30/6/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal pada pukul 09.30 WIB banyak warga maupun pengendara sepeda mengikuti Car Free Day (CFD) di pagi yang cerah ini.

Ada hal menarik, dari CFD dimana adanya logo HUT ke-497 Kota Jakarta yang mengusung tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona. Logo itu berada di tengah bundaran HI dekat air mancur.

Banyak dari mereka turut mengabadikan momen tersebut. Baik muda maupun dewasa turut senang karena logo tersebut menjadi spot foto menarik sekaligus merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta.

Adapun filosofis Logo HUT ke-497 Kota Jakarta adalah mencerminkan optimisme dari warga kota Jakarta yang harmonis, tangguh, bersinergi, dan progresif untuk terus bergerak maju dalam menghadapi transformasi kota Jakarta menjadi Kota Global.

Sementara itu, lalu lintas sekitaran bundaran HI masih ditutup hingga pukul 10.00 WIB. Hanya jalur busway yang dibuka.

(Awaludin)