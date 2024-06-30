Perampok Bersajam Satroni Konter HP di Ciledug saat Siang Bolong

TANGERANG - Beredar video seorang pria diamankan setelah diduga hendak melakukan perampokan di sebuah konter handphone di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam penjaga toko.

Dari rekaman yang dilihat pada Minggu (30/6/2024), terlihat pelaku telah diamankan oleh warga dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Dalam narasi yang beredar, disebutkan pelaku menodongkan senjata tajam ke penjaga toko.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (29/6/2024) kemarin pada pukul 13.06 WIB. Ia menceritakan, awalnya pelaku berinisial FTW (26) datang ke toko untuk melakukan pengisian kartu elektronik (top-up) sebesar Rp20 ribu.

“Setelah itu pelaku pergi, dan tidak lama kemudian sekira 30 Menit pelaku datang kembali ke toko tersebut untuk melakukan transaksi kembali dengan sebesar Rp700 ribu,” kata Zain kepada wartawan, Minggu (30/6/2024).

Akan tetapi, penjaga toko berinisial A mengatakan tidak bisa melakukan transaksi sebesar tersebut.

“Karena saudari A sudah curiga dengan pelaku yang pada saat datang gerak-gerik pelaku yang mencurigakan, lalu saudari A menawarkan jika mau transaksi keakun Dana Pelaku bisa dilakukan maksimal Rp500 ribu,” ujar dia.