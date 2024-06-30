JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat dua wilayah di Kampung Melayu, Jakarta Timur terendam banjir setinggi 40 centimeter imbas luapan Kali Ciliwung pada Minggu (30/6/2024).
"Update pukul 10.00 WIB, BPBD mencatat genangan saat ini terjadi masih di 2 RT atau 0,006% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kapusdatin BPBD DKI, Yohan dalam keterangannya.
Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:
Jakarta Timur terdapat 2 RT yang terdiri dari:
Kel. Kampung Melayu
Jumlah: 2 RT
Ketinggian: 40 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung