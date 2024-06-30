Imbas Luapan Ciliwung, 2 RT di Kampung Melayu Terendam Banjir Setinggi 40 Cm

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat dua wilayah di Kampung Melayu, Jakarta Timur terendam banjir setinggi 40 centimeter imbas luapan Kali Ciliwung pada Minggu (30/6/2024).

"Update pukul 10.00 WIB, BPBD mencatat genangan saat ini terjadi masih di 2 RT atau 0,006% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kapusdatin BPBD DKI, Yohan dalam keterangannya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Timur terdapat 2 RT yang terdiri dari:

Kel. Kampung Melayu

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung