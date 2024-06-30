Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kangen Berat, Jadi Alasan Sang Ibu Nekat Culik Anaknya Sendiri di Johar Baru

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |12:10 WIB
Kangen Berat, Jadi Alasan Sang Ibu Nekat Culik Anaknya Sendiri di Johar Baru
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengamankan TA (32) yang nekat menculik anaknya sendiri berinisial KMA (4) di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Terungkap, alasan TA melakukan aksinya itu lantaran kangen dengan sang anak.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Chandra Mata Rohansyah menjelaskan, hasil pengakuan sang ibu, ia nekat melakukan aksinya lantaran kangen sudah tiga tahun tak bertemu akibat perceraian dengan ayah korban.

“TA (32) adalah ibu kandung korban KMA (4) karena merasa kangen sama buah hatinya yang sudah berpisah selama 3 tahun akibat perceraian,” kata Chandra kepada wartawan, Minggu (30/6/2024).

Kendati begitu, kata Chandra, saat ini kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan antara sang ayah dan ibu korban.

“Pelapor dan pelaku (mantan suami istri) sepakat berdamai dan keduanya sepakat untuk mengasuh dan membesarkan anak secara bergantian,” jelas dia.

Kronologi Penculikan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173029//anak_hilang-Lmki_large.jpg
Heboh! Bocah Hilang 13 Hari Diduga Diculik Badut di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168181//buronan-6Ty9_large.jpg
Ditjen Imigrasi Tangkap Buronan Penculikan Anak Kabur dari Maroko Sejak Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/338/3165544//dwi-ZN7Y_large.jpg
Fakta-Fakta Sosok Aktor Intelektual Pembunuhan Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/338/3165503//pengusaha_bimbel_dwi_hartono_aktor_penculikan_pegawai_bank_bumn-l3i8_large.jpg
Terungkap! Pengusaha Bimbel Dwi Hartono Ternyata Aktor Penculikan Pegawai Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/609/3155646//kasus_penculikan-AZtU_large.jpg
Gegara Cintanya Ditolak, Kakek 60 Tahun Ini Nekat Culik Siswi SMP 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/609/3149462//korban_penculikan-azCu_large.jpg
3 Bocah di Makassar Diculik,  Korban Dilepas Pelaku Usai Gasak Perhiasan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement