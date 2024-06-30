Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita Rumah Mewah Mantan Diplomat di Kemang Diduga Dijual oleh Mafia Tanah

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |12:56 WIB
Cerita Rumah Mewah Mantan Diplomat di Kemang Diduga Dijual oleh Mafia Tanah
Kuasa hukum Djohan Effendi, Arlon Sitinjak (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Membingungkan, menjadi ekspresi dalam korban kasus mafia tanah yang dialami seorang mantan diplomat yang bekerja selama 27 tahun bernama Djohan Effendi. Bagaimana tidak, rumah mewah Djohan Effendi yang dikontrakkan malah dijual mafia tanah.

"Husin Ali Muhammad menyewa rumah korban Djohan Effendi yang terletak di Jalan Kemang V No.12, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pelaku Husin Ali Muhammad meminjam fotocopy 2 SHM dari Djohan Effendi, dengan Modus menurunkan daya listrik dari 23.000 watt ke 6.000 watt," kata Kuasa Hukum Djohan Effendi, Arlon Sitinjak dalam tayangan Youtube Suara Perubahan, Sabtu (29/6/2024).

Setelah dipinjamkan, Husin Ali Muhammad menghubungi Djohan Effendi kembali dengan dalih bahwa untuk menurunkan daya listrik harus menggunakan SHM asli dengan membawa petugas PLN palsu untuk meyakinkan Djohan Effendi.

"Pada mulanya, korban tidak percaya, namun pelaku Husin Ali Muhammad membawa Petugas berseragam PLN Palsu yakni Sdr Fauzi (DPO) untuk dengan meyakinkan korban," tambah Arlon.

Setalah itu pada 12 Juli 2016, Djohan Effendi dengan terpaksa bersedia meminjamkan kedua sertifikat asli yang diminta pelaku dan menunggu di teras rumahnya. Setelah 1 jam kemudian pelaku mengembalikan kedua SHM milik Korban yang ternyata telah dipalsukan.

"Selang beberapa waktu kemudian, pelaku yang telah memegang sertifikat asli korban, menjual rumah milik korban bersama dengan Halim yang mengaku sebagai figur Djohan Effendi, dan statusnya saat ini masih dalam daftar pencarian orang/DPO menjualnya kepada Santoso Halim, dengan harga sebesar 10 milyar rupiah," jelasnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/340/3140982//penangkapan_mafia_tanah-Y53Z_large.jpg
Gasak Mafia Tanah, Polisi Tangkap 9 Tersangka, Salah Satunya Oknum BPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/337/3135113//anggota_komisi_ii_dpr_ri_mardani_ali_sera-TWaJ_large.jpg
DPR Soroti Kasus Mbah Tupon yang Jadi Korban Mafia Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/612/3134579//mbah_tupon-JsTl_large.jpeg
Viral Justice For Mbah Tupon, Warganet Ramai Cari Keadilan untuk Lansia Ditipu Mafia Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129567//dpr-JGnD_large.jpeg
DPR Minta MA hingga Polri Basmi Dugaan Mafia Tanah di Batam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/338/3125185//penipuan-04yA_large.jpg
Tertipu Mafia Tanah, Pria di Depok Rugi Hampir Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/610/3094946//ilustrasi-3YJb_large.jpg
Kasus Pemalsuan Dokumen di Lubuklinggau, 2 Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement