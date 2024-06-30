4 Domba Raib Digondol Maling di Cilodong Depok, Hanya Tersisa Jeroan

DEPOK - Empat ekor domba dari tujuh digondol maling disisakan jeroan atau isi perut di kandang peternakan Jalan Kavling BRI atau Sekolah Alam Kampung Sawah RT 2/6, Kalibaru, Cilodong, Depok pada Minggu (30/6/2024) dini hari.

Kandang peternakan itu merupakan milik Ahmad Mas'udi (47). Korban mengalami kerugian jutaan Rupiah dan saat ini kasus ditangani Polsek Sukmajaya.

"Pelaku mencuri kambing dengan cara memotong dan mengeluarkan isi perut di tempat," kata Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono saat dikonfirmasi.

Margiyono menyebut tiga ekor kambing domba tertinggal di kandang dalam keadaan terpotong.

"7 Ekor kambing domba (4 ekor dibawa pelaku, 3 ekor di tinggal dalam keadaan sudah mati/terpotong)," ujarnya.

(Qur'anul Hidayat)