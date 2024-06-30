Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Domba Raib Digondol Maling di Cilodong Depok, Hanya Tersisa Jeroan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |13:10 WIB
4 Domba Raib Digondol Maling di Cilodong Depok, Hanya Tersisa Jeroan
Domba dicuri maling. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

DEPOK - Empat ekor domba dari tujuh digondol maling disisakan jeroan atau isi perut di kandang peternakan Jalan Kavling BRI atau Sekolah Alam Kampung Sawah RT 2/6, Kalibaru, Cilodong, Depok pada Minggu (30/6/2024) dini hari.

Kandang peternakan itu merupakan milik Ahmad Mas'udi (47). Korban mengalami kerugian jutaan Rupiah dan saat ini kasus ditangani Polsek Sukmajaya.

"Pelaku mencuri kambing dengan cara memotong dan mengeluarkan isi perut di tempat," kata Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono saat dikonfirmasi.

Margiyono menyebut tiga ekor kambing domba tertinggal di kandang dalam keadaan terpotong.

"7 Ekor kambing domba (4 ekor dibawa pelaku, 3 ekor di tinggal dalam keadaan sudah mati/terpotong)," ujarnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160427/viral-l2pE_large.jpg
Wanita Cantik Ini Hidup Mewah Bergelimang Harta Bak Sosialita, Ternyata Residivis Maling Berlian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement