HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Terduga Maling Domba Sisakan Jeroan di Cilodong Depok Terekam CCTV, Ini Penampakannya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |14:24 WIB
Dua Terduga Maling Domba Sisakan Jeroan di Cilodong Depok Terekam CCTV, Ini Penampakannya
Maling domba terekam CCTV. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

DEPOK - Empat ekor domba digondol maling dan hanya disisakan jeroan atau isi perut di kandang peternakan Jalan Kavling BRI atau Sekolah Alam Kampung Sawah RT 2/6, Kalibaru, Cilodong, Depok pada Minggu (30/6/2024) dini hari. Dua terduga pelaku pencurian terekam kamera pengawas atau CCTV.

Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono menjelaskan kronologi berawal pukul 00.10 WIB, saksi mengecek kandang dan masih lengkap. Saksi lalu beristirahat tak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP) sekira pukul 03.45 WIB dan mendengar suara berisik dari arah kandang.

"Setelah dicek ke kandang terdapat banyak isi perut kambing/jeroan dan ada 3 kantong plastik besar yang di dalamnya terdapat kambing yang sudah di potong,” kata Margiyono saat dikonfirmasi.

"Atas kejadian tersebut saksi menghubungi pemilik/korban dan melihat rekaman CCTV, dari rekaman CCTV terlihat ada dua orang yang tidak dikenal dan diduga sebagai pelaku pencurian kambing," tambahnya.

Margiyono menyebut modus pelaku pencurian yakni memotong dan mengeluarkan isi perut di tempat. Adapun kandang peternakan itu merupakan milik Ahmad Mas'udi (47) mengalami kerugian jutaan rupiah dan saat ini kasus ditangani Polsek Sukmajaya.

"Pelaku mencuri kambing dengan cara memotong dan mengeluarkan isi perut di tempat," ujarnya. 

Halaman:
1 2
      
