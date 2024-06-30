Polri Gelar Pesta Rakyat Hari Bhayangkara di Monas Besok, Masyarakat Diminta Tertib

JAKARTA - Polri mengajak seluruh masyarakat untuk menghadiri puncak perayaan Hari Bhayangkara ke-78 yang jatuh pada Senin 1 Juli 2024 di Lapangan Monas, Jakarta, besok. Panitia menyiapkan Pesta Rakyat Hari Bhayangkara yang bertabur artis ternama.

Masyarakat tidak perlu pusing untuk mencari makanan dan minuman untuk menemani menonton artis-artis ternama kesayangannya. Sebab, Polri telah menyiapkan booth makanan dan minuman secara gratis dari 150 UMKM.

"Mari datang ke acara Pesta Rakyat dalam rangka HUT ke-78 Bhayangkara di Lapangan Monas pukul 14.00 hingga 22.00 WIB. Acara ini gratis, makanan dan minuman yang disediakan oleh 150 UMKM juga gratis," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Minggu (30/6/2024).

Menurutnya, sebelum acara hiburan pesta rakyat, akan ada rangkaian acara formal seperti upacara dan parade defile dan pertunjukan marching band Akademi Kepolisian serta terjun payung untuk memperingati HUT ke-78 Bhayangkara.

Rencananya, dalam upacara tersebut akan dihadiri Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin bersama Presiden dan Wapres terpilih dalam Pilpres 2024, Prabowo Subiyanto dan Gibran Rakabuming Raka serta pejabat negara lainnya.

Trunoyudo berharap, dengan tema "Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas" yang diusung dalam memperingati Hari Bhayangkara, Polri semakin dicintai masyarakat. Untuk itu dengan digelarnya pesta rakyat di Lapangan Monas pada Senin besok, Polri bisa lebih dekat dengan masyarakat.