Bocah Ditemukan Meninggal di Tol Cijago, Diduga Korban Tabrak Lari

Seorang bocah ditemukan meninggal dunia di ruas Tol Cijago Depok (Foto : Istimewa/Tangkapan Layar)

DEPOK - Seorang bocah ditemukan tergeletak meninggal dunia di ruas Tol Cinere-Jagorawi (Cijago), diduga menjadi korban tabrak lari. Lokasi di titik kenal dekat jembatan Komplek Pelni, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok pada Minggu (30/6/2024) malam.

Dalam video yang beredar di sejumlah laman media sosial, terlihat kondisi bocah tergeletak di bahu jalan bagian tengah. Terlihat sejumlah petugas kepolisian dan patroli jalan tol tengah melakukan evakuasi.

"Sedang dalam penyelidikan," kata Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra saat dikonfirmasi.

Multazam masih enggan memberi tahu kondisi korban diduga tabrak lari itu. Saat ini Unit Laka Lantas Polres Metro Depok tengah bekerja di lapangan.

"Unit Laka masih bekerja di lapangan," ucapnya.

BACA JUGA: Warga Pati Digegerkan Penemuan Mayat Wanita Muda Tanpa Busana di Kosan

Kompol Multazam Lisendra mengatakan pihak Unit Laka Lantas Polres Metro Depok tengah membuat visum di lokasi kejadian. Menurutnya saat ini jenazah dievakuasi ke RS Polri untuk dilakukan autopsi.

"Ini sedang dibuatkan Visum et Repertum, jenazah dibawa ke RS Polri untuk autopsi mengetahui penyebab kematian," kata Multazam saat dikonfirmasi.

(Angkasa Yudhistira)