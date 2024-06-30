Kawal Program Prabowo-Gibran, Relawan Bagikan Makanan Bergizi Sasar Driver Ojol

JAKARTA – Relawan terus mengawal setiap program Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam lima tahun ke depan. Hal tersebut sebagai salah satu cara untuk mendukung roadmap pemerintahan jangka pendek, menengah dan panjang menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu program Prabowo-Gibran adalah makanan bergizi.

Relawan Mas Gibran membagikan makanan bergizi dan paket sembako untuk ratusan pengemudi Ojol (Ojek Online) di Jakarta. Kegiatan bula Juni ditutup dengan pembagian sembako di Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2024).

Kegiatan dimulai sejak Jumat (28/6/2024) di Jakarta Utara. Sedangkan kegiatan Sabtu (29/6/2024) dilaksanakan di Jakarta Selatan. Ratusan pengemudi Ojol di Jakarta Utara merasakan Jumat Berkah melalui pembagian makanan bergizi dan susu gratis. Tiga lokasi menjadi sasaran, diawali di Jalan Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara.

Kemudian pembagian makanan dan susu gratis berlanjut di Jalan Pluit Karang Barat, serta Jalan Pluit Karang Ayu Barat di Kelurahan Pluit.

Yatno, salah satu pengemudi Ojol yang menerima makanan bergizi dan susu gratis merasakan manfaat dari program tersebut. Menurut Yatno, pengemudi ojek online memerlukan asupan makanan seimbang dan bergizi untuk daya tahan tubuh mereka.

“Selama ini rider online (pengemudi ojol) hanya makan seadanya saja. Karena kami mengejar target penghasilan, kadang-kadang lupa untuk makan. Kami tentunya mendukung jika program ini berlanjut, dan semua ojol bisa merasakan manfaat yang sama,” harap Yatno.