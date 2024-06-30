Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawal Program Prabowo-Gibran, Relawan Bagikan Makanan Bergizi Sasar Driver Ojol

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |21:44 WIB
Kawal Program Prabowo-Gibran, Relawan Bagikan Makanan Bergizi Sasar <i>Driver</i> Ojol
Relawan bagikan makanan bergizi ke driver ojol. (Foto: Dok Relawan)
A
A
A

JAKARTA – Relawan terus mengawal setiap program Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam lima tahun ke depan. Hal tersebut sebagai salah satu cara untuk mendukung roadmap pemerintahan jangka pendek, menengah dan panjang menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu program Prabowo-Gibran adalah makanan bergizi.

Relawan Mas Gibran membagikan makanan bergizi dan paket sembako untuk ratusan pengemudi Ojol (Ojek Online) di Jakarta. Kegiatan bula Juni ditutup dengan pembagian sembako di Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2024).

Kegiatan dimulai sejak Jumat (28/6/2024) di Jakarta Utara. Sedangkan kegiatan Sabtu (29/6/2024) dilaksanakan di Jakarta Selatan. Ratusan pengemudi Ojol di Jakarta Utara merasakan Jumat Berkah melalui pembagian makanan bergizi dan susu gratis. Tiga lokasi menjadi sasaran, diawali di Jalan Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara.

Kemudian pembagian makanan dan susu gratis berlanjut di Jalan Pluit Karang Barat, serta Jalan Pluit Karang Ayu Barat di Kelurahan Pluit.

Yatno, salah satu pengemudi Ojol yang menerima makanan bergizi dan susu gratis merasakan manfaat dari program tersebut. Menurut Yatno, pengemudi ojek online memerlukan asupan makanan seimbang dan bergizi untuk daya tahan tubuh mereka.

“Selama ini rider online (pengemudi ojol) hanya makan seadanya saja. Karena kami mengejar target penghasilan, kadang-kadang lupa untuk makan. Kami tentunya mendukung jika program ini berlanjut, dan semua ojol bisa merasakan manfaat yang sama,” harap Yatno.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145104/prabowo-rMZT_large.jpg
Prabowo - Gibran Sholat Idul Adha 1446 H di Masjid Istiqlal Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/337/3119478/perlindungan_perempuan_dan_anak-IDyJ_large.jpg
Kawal Asta Cita Prabowo, Kemen PPPA Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112780/morning_zone-ydhr_large.jpg
Saksikan Morning Zone, Kebijakan Efisiensi Anggaran Paket Hemat ala Prabowo, Rabu 12 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/337/3109495/krisis_pupuk-NnOR_large.jpg
Rawan Krisis Pupuk, Efek Dominonya Bisa Menyasar Program Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/337/3107640/prabowo_dan_gibran-TYS8_large.jpg
100 Hari Prabowo-Gibran, LSI Denny JA: Makan Bergizi Gratis Jadi Program Paling Positif 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/337/3106259/prabowo_subianto-PB7Y_large.jpg
Komunikasi Efektif Berperan Kerek Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement