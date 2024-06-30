Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Selidiki Identitas Jenazah Bocah yang Tergeletak di Tol Cijago

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |22:46 WIB
Polisi Selidiki Identitas Jenazah Bocah yang Tergeletak di Tol Cijago
Ilustrasi (Foto : Freepik)
DEPOK - Polres Metro Depok tengah menyelidiki identitas jenazah seorang bocah yang ditemukan di pinggir Tol Cinere-Jagorawi (Cijago), Sukmajaya, Depok Minggu (30/6/2024) malam.

“Petugas sudah bekerja di lapangan, melakukan olah TKP, mengumpulkan saksi, CCTV, bukti-bukti terkecil, apapun kami kumpulkan,” kata Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra, kepada MNC Portal.

Diketahui dalam sebuah unggahan video yang beredar di media sosial pada Minggu, dilaporkan terdapat seorang anak kecil yang tergeletak di pinggir tol Cijago.

Lokasinya tepat di dekat jembatan masuk Komplek Pelni, Juanda, Depok.

Multazam belum mengungkap identitas korban, termasuk perkiraan umur hingga pakaian yang dikenakan. Petugas juga masih menyelidiki penyebab kejadian.

