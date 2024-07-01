Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-78 Bhayangkara, Ketua MPR RI: Momen Polri Maksimalkan Pelayanan Pada Masyarakat

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |06:01 WIB
HUT Ke-78 Bhayangkara, Ketua MPR RI: Momen Polri Maksimalkan Pelayanan Pada Masyarakat
Bambang Soesatyo (Foto : mpr.go.id)
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan ucapan HUT ke-78 Bhayangkara kepada institusi Polri.

Melalui momen bertambahnya usia baru, Bambang mengharapkan Polri dapat mengambil kesempatan dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya, Bambang Soesatyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024 yang mengambil tema Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas," ujar Bambang.

Dalam perayaan tahun ini, Hari Bhayangkara tahun ini mengusung tema "Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas".

Bamsoet mengharapkan Polri dapat terus menjalankan tugasnya dengan adil dalam penegakkan hukum. Institusi Polri, terang Bambang, harus terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan lebih baik ke depan.

Harapannya, Polri dapat memberikan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjadi pelindung serta pengayom bagi masyarakat.

"Semoga Polri sebagai abdi utama bagi nusa dan bangsa dapat terus mengemban tugas-tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat. Selamat ulang tahun," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
