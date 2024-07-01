Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Raja Sanjaya Bawa Mataram ke Era Kemajuan Namun Berujung Digulingkan

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |07:10 WIB
Kisah Raja Sanjaya Bawa Mataram ke Era Kemajuan Namun Berujung Digulingkan
Kerajaan Mataram. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

RAJA SANJAYA membawa kemajuan pada Kerajaan Mataram. Sektor pertanian, agama, diperhatikan sedemikian rupa hingga berujung kepada kesejahteraan yang dialami rakyatnya. Bahkan Raja Sanjaya juga berhasil mengembangkan agama Hindu aliran Siwa.

Prasasti Canggal bait 7 dan 12 berangka tahun 732 menjelaskan bagaimana perkembangan agama Hindu Siwa di masa Sanjaya begitu pesat. Perkembangan itu diiringi dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya.

Namun di balik kemajuan Mataram itu ada satu sektor yang dilupakan oleh Sanjaya, yakni sektor pertahanan. Alhasil konon ada yang beranggapan bahwa rentannya pertahanan membuatnya berhasil digulingkan dari jabatan raja. Konon peristiwa itu terjadi di tahun 760 oleh pemberontakan Dyah Pancapana Rakai Panangkaran.

Dikutip dari buku "Hitam Putih Kekuasaan Raja-Raja Jawa : Intrik, Konspirasi Perebutan Harta, Tahta, dan Wanita", Rakai Panangkaran dikisahkan merupakan penganut agama Buddha. Dyah Pancapana Rakai Panangkaran sebelum menjadi raja Mataram kedua usai Sanjaya bertahta merupakan penguasa daerah Panangkaran.

Beberapa sumber salah satunya dari Sejarawan Prof. Slamet Muljana menjelaskan, bahwa Dyah Pancapana telah melakukan serangan terhadap Ratu Sanjaya. Namun perihal serangan yang dilakukan tidak dijelaskan begitu detail.

Dugaan bahwa serangan yang dilakukan Dyah Pancapana terhadap Raja Sanjaya karena ingin mengembangkan agama Buddha di wilayah di Medang. Terbukti sesudah menggulingkan kekuasaan Sanjaya, Rakai Panangkaran yang menjabat sebagai raja Medang bergelar Sailendra Maharaja Dyah Pancapana Rakai Panangkaran pada tahun 775-760 tersebut membangun beberapa candi beraliran Buddha Mahayana di dataran Prambanan, yakni Candi Tarabhavanam (Candi Kalasan), Candi Sari (candi yang dikaitkan sebagai wihara pendamping Candi Tarabhavanam), Candi Manjusrigrha (Candi Sewu), Candi Lumbung, dan Abhayagirivihara (kompleks Ratu Baka).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement