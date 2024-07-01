JAKARTA - Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais mengatakan dirinya menemukan pemalsuan sertifikat silat yang digunakan untuk jalur prestasi non-akademik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tak tanggung-tanggung, murid tersebut memiliki enam sertifikat sekaligus.
Berikut sejumlah faktanya:
1. Pemalsuan Sertifikat
Awalnya, Indraza menyatakan di era digitalisasi sekarang ini sangat mudah untuk memalsukan sertifikat, termasuk pemalsuan sertifikat perlombaan. Untuk itu, ia mengimbau panitia PPDB untuk mengkonfirmasi sertifikat ke pihak-pihak terkait.