3 Fakta Siswa PPDB Jalur Prestasi Punya 6 Sertifikat Silat, Saat Dites Satu Jurus pun Tak Bisa

JAKARTA - Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais mengatakan dirinya menemukan pemalsuan sertifikat silat yang digunakan untuk jalur prestasi non-akademik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tak tanggung-tanggung, murid tersebut memiliki enam sertifikat sekaligus.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Pemalsuan Sertifikat

Awalnya, Indraza menyatakan di era digitalisasi sekarang ini sangat mudah untuk memalsukan sertifikat, termasuk pemalsuan sertifikat perlombaan. Untuk itu, ia mengimbau panitia PPDB untuk mengkonfirmasi sertifikat ke pihak-pihak terkait.