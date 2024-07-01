Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Sosok Sumy Hastry Purwanti, Ahli Forensik yang Naik Jabatan Jadi Brigjen Pernah Tangani Kasus Ibu Anak di Subang

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |08:33 WIB
Mengenal Sosok Sumy Hastry Purwanti, Ahli Forensik yang Naik Jabatan Jadi Brigjen Pernah Tangani Kasus Ibu Anak di Subang
Ilustrasi sosok Sumy Hastry Purwanti ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal sosok Sumy Hastry Purwanti, ahli forensik yang naik jabatan jadi Brigjen pernah tangani kasus ibu anak di Subang.

Adapun pengumuman jabatannya naik diungkapkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Tercatat, ada 31 pati Polri yang mengikuti upacara kenaikan pangkat.

Adapun, kenaikan pangkat 31 personel itu berdasarkan surat telegram nomor STR/1768/VI/KEP/2024, dan telegram nomor STR/1686/VI/KEP/2024.Salah satu dari 31 personel yang naik pangkat ialah Kombes Sumy Hastry Purwanti.

Untuk itu banyak yang ingin mengenal sosok Sumy Hastry Purwanti, ahli forensik yang naik jabatan jadi Brigjen pernah tangani kasus ibu anak di Subang. Terlebih dia dikenal sebagai Polisi Wanita yang banyak memecahkan kasus kriminal. Dia merupakan lulusan SEPA Polri 1998 berpengalaman dalam bidang Kedokteran Kepolisian (Dokpol).

Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Kabiddoksikes Rodokpol Pusdokkes Polri. Ia merupakan Polwan pertama di Asia yang bergelar Doktor Forensik.

Dia juga dikenal Polwan pertama di Asia yang bergelar doktor forensik. Dia lulusan kedokteran forensik di Universitas Diponegoro pada 2002-2005

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement