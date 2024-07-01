Mengenal Sosok Sumy Hastry Purwanti, Ahli Forensik yang Naik Jabatan Jadi Brigjen Pernah Tangani Kasus Ibu Anak di Subang

JAKARTA - Mengenal sosok Sumy Hastry Purwanti, ahli forensik yang naik jabatan jadi Brigjen pernah tangani kasus ibu anak di Subang.

Adapun pengumuman jabatannya naik diungkapkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Tercatat, ada 31 pati Polri yang mengikuti upacara kenaikan pangkat.

Adapun, kenaikan pangkat 31 personel itu berdasarkan surat telegram nomor STR/1768/VI/KEP/2024, dan telegram nomor STR/1686/VI/KEP/2024.Salah satu dari 31 personel yang naik pangkat ialah Kombes Sumy Hastry Purwanti.

Untuk itu banyak yang ingin mengenal sosok Sumy Hastry Purwanti, ahli forensik yang naik jabatan jadi Brigjen pernah tangani kasus ibu anak di Subang. Terlebih dia dikenal sebagai Polisi Wanita yang banyak memecahkan kasus kriminal. Dia merupakan lulusan SEPA Polri 1998 berpengalaman dalam bidang Kedokteran Kepolisian (Dokpol).

Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Kabiddoksikes Rodokpol Pusdokkes Polri. Ia merupakan Polwan pertama di Asia yang bergelar Doktor Forensik.

Dia juga dikenal Polwan pertama di Asia yang bergelar doktor forensik. Dia lulusan kedokteran forensik di Universitas Diponegoro pada 2002-2005