Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu RI Kutuk Keras Israel Legalkan 5 Pos Permukiman di Tepi Barat

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |09:41 WIB
Kemlu RI Kutuk Keras Israel Legalkan 5 Pos Permukiman di Tepi Barat
Kemlu RI.
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) mengutuk keras tindakan Israel yang melegalkan lima pos permukiman di Tepi Barat untuk diduduki mereka.

"Indonesia mengutuk keras keputusan Israel yang mengesahkan 5 pos pemukiman Yahudi di Tepi Barat, Palestina," dikutip dalam akun X atau Twitter nya @Kemlu_RI, Senin (1/6/2024).

Menurut Kemlu RI, permukiman dan pendudukan Israel di tanah Palestina secara terus menerus merupakan pelanggaran hukum internasional dan resolusi PBB terkait.

Oleh karena itu, Indonesia bersama komunitas internasional akan terus mendesak Israel untuk mengimplementasikan two state solution.

"Bersama komunitas internasional, Indonesia akan terus mendesak akuntabilitas Israel dan implementasi solusi dua negara," tuturnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175409/pemerintah-bDxw_large.jpg
Tegas! Pramono Anung Tolak Kedatangan Atlet Israel ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175227/khalil_al_hayya-oTm2_large.jpg
Hamas Siap Capai Kesepakatan Damai, tapi Satu Syarat Wajib Dipenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175096/free-URnP_large.jpg
Massa Pro Palestina di Kedubes AS: Tembus Blokade Gaza dan Hentikan Genosida!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160174/sugiono-ou1A_large.jpg
Menlu: Rakyat Palestina akan Selalu Diperjuangkan Pemerintah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160128/aksi_bela_palestina-Fatp_large.jpg
Massa Aksi Bela Palestina Desak Mesir-Yordania Buka Akses Bantuan ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160089/aksi_bela_palestina-KYe6_large.jpg
Hadiri Aksi Bela Palestina, Menlu Sugiono: RI Bakal Kirim 10.000 Ton Beras ke Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement