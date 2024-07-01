Pansel Ungkap Sudah Ada 10 Orang Daftar Capim KPK

JAKARTA - Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, bahwa sudah ada 10 orang yang mendaftar sebagai pimpinan dan 16 orang sebagai dewan pengawas (Dewas).

"Rekap pendaftaran seleksi KPK per tanggal 1 Juli 2024 pukul 10.00, jumlah register akun 318, ⁠jumlah pendaftar capim 10, jumlah pendaftar dewas 16," kata Wakil Ketua Pansel Capim KPK, Arif Satria dalam keterangannya, Senin (1/7/2024).

Dikesempatan berbeda, Ketua Pansel Capim KPK Muhammad Yusuf Ateh meminta semua pihak untuk menunggu karena masih sedikitnya calon-calon yang mendaftar.

"Kan baru mulai (pendaftaran). Udah (banyak) buat akun kok," kata Ateh di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/7/2024).