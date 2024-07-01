Jokowi Gelar Ratas Bahas Kepindahan ASN ke IKN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas mengenai persiapan perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini, Senin (1/7/2024).

Beberapa menteri telah hadir untuk rapat tersebut diantaranya, Menteri PAN-RB Azwar Anas dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY.

"Rapat terbatas dengan bapak presiden. Agendanya tentang rencana atau persiapan pemindahan ASN ke IKN," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, (1/7/2024).

AHY mengatakan, bahwa nantinya Menteri PAN-RB Azwar Anas akan memaparkan dan para menteri lainnya akan mendengarkan serta menanggapi.

"Jadi itu yang saya ketahui nanti kita akan mendengar apa yang menjadi pokok-pokok pembahasan secara detailnya. Nanti Menpan RB yang akan memaparkan kepada pak presiden dan kita akan mendengarkan dan menanggapi," kata AHY.

(Arief Setyadi )