Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Gelar Ratas Bahas Kepindahan ASN ke IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |14:17 WIB
Jokowi Gelar Ratas Bahas Kepindahan ASN ke IKN
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas mengenai persiapan perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini, Senin (1/7/2024).

Beberapa menteri telah hadir untuk rapat tersebut diantaranya, Menteri PAN-RB Azwar Anas dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY.

"Rapat terbatas dengan bapak presiden. Agendanya tentang rencana atau persiapan pemindahan ASN ke IKN," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, (1/7/2024).

AHY mengatakan, bahwa nantinya Menteri PAN-RB Azwar Anas akan memaparkan dan para menteri lainnya akan mendengarkan serta menanggapi. 

"Jadi itu yang saya ketahui nanti kita akan mendengar apa yang menjadi pokok-pokok pembahasan secara detailnya. Nanti Menpan RB yang akan memaparkan kepada pak presiden dan kita akan mendengarkan dan menanggapi," kata AHY.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kepindahan ASN ASN IKN Jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162309/jokowi-Aot6_large.jpg
Gus Nur: Jaksa dan Hakim Belum Pernah Lihat Ijazah Jokowi, Saksi Bohong di Pengadilan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement