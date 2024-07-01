Heboh Ratusan Pegawai UIN Jakarta Diberhentikan Massal, Ini Penyebabnya

TANGSEL - Para pegawai di lingkungan UIN Jakarta menggelar aksi unjuk rasa menolak pemberhentian massal, Senin (1/7/2024). Mereka terdiri dari satpam, office boy, sopir, hingga pramusaji kampus.

Aksi dilakukan di sekitar akses pintu keluar kampus. Para pegawai membentangkan spanduk besar berisi tuntutan 'Kami 173 Korban PHK Menolak Outsorcing'.

"Jadi aksi kita pagi ini untuk menolak pemecatan massal dan dialihkan ke outsorcing," tutur perwakilan pegawai, Hasibuan.

Menurut Hasibuan, sebanyak 173 pegawai itu harus menerima risiko akibat kebijakan penataan pegawai non aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah, termasuk UIN Jakarta.

"Kita minta kepada pimpinan UIN untuk mempertimbangkan kembali sampai akhir tahun 2024. Keinginan kami seperti itu, karena yang kami dengar ada pengangkatan PPPK dan lainnya, tapi kan itu belum dimulai," ujarnya.

Ia berharap, seluruh pegawai honorer bisa mengikuti proses pengangkatan karena pengabdian mereka cukup lama. Sementara ini, para pegawai meminta waktu agar pemberhentian dilakukan Desember 2024.

"Karena nanti Januari 2025 itu semua harus di alihdaya (outsourcing). Kita mensuport program itu karena kita juga kan abdi pemerintah, kita tetap mendukung," jelasnya.