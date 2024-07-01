Indonesia Siap Kirim Bantuan Rp17 Miliar untuk Korban Tanah Longsor di Papua Nugini

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Indonesia akan mengirimkan bantuan senilai Rp17 miliar untuk korban tanah longsor di Papua Nugini. Rencana pengiriman bantuan ini mulai disalurkan pada 8 Juli 2024.

“Kita akan berikan bantuan kemanusiaan kepada kepada korban tanah longsor di Papua Nugini. Kejadiannya ada tanggal 24 Mei 2024 lalu sehingga sudah berlangsung satu bulan lebih sehingga ini akan berpengaruh terhadap jenis bantuan yang akan kita kirim itu karena tentu saja ini sudah mulai proses menuju kearah kedaruratan,” kata Muhadjir dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Muhadjir mengatakan korban meningkat akibat longsor di Papua Nugini tercatat 670 orang meninggal dunia. Sementara, sebanyak 1.250 orang saat ini mengungsi akibat tanah longsor ini. “Bantuan-bantuan dari luar negeri sudah berdatangan dan kita akan ikut memperkuat berikan bantuan.”

