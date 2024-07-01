Soal Pencarian Harun Masiku, KPK: Satgas Terus Bekerja

JAKARTA - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango menyatakan, pihaknya masih mencari keberadaan tersangka kasus dugaan suap terkait Pergantian Antarwaktu (PAW) DPR RI, Harun Masiku yang masih buron.

"Satgas saya terus bekerja untuk melakukan pencarian, itu saja barang kalai kalau Harun Masiku," ujar Nawawi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Saat disinggung target penangkapan, Nawawi menyampaikan bahwa pimpinan KPK hanya memerintahkan kepada penyidik untuk menangkap Harun.

"Kami hanya memrintahkan mereka cari, tangkap dia (Harun Masiku)," tutur Nawawi.

"Seperti apa progresnya ya terakhir kemarin kami kan mengatakan masih tetus bekerja," tandasnya.