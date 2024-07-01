Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pencarian Harun Masiku, KPK: Satgas Terus Bekerja

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |15:58 WIB
Soal Pencarian Harun Masiku, KPK: Satgas Terus Bekerja
Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango menyatakan, pihaknya masih mencari keberadaan tersangka kasus dugaan suap terkait Pergantian Antarwaktu (PAW) DPR RI, Harun Masiku yang masih buron.

"Satgas saya terus bekerja untuk melakukan pencarian, itu saja barang kalai kalau Harun Masiku," ujar Nawawi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Saat disinggung target penangkapan, Nawawi menyampaikan bahwa pimpinan KPK hanya memerintahkan kepada penyidik untuk menangkap Harun.

"Kami hanya memrintahkan mereka cari, tangkap dia (Harun Masiku)," tutur Nawawi.

"Seperti apa progresnya ya terakhir kemarin kami kan mengatakan masih tetus bekerja," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175456//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-4ehw_large.jpg
KPK Sebut Kuota Petugas Haji Diperjualbelikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175442//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-nRPc_large.jpg
KPK Sebut BPK Rampungkan Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175359//kasus_korupsi_kuota_haji-nLtE_large.jpg
Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Kakanwil Kemenag Jateng dan Dirut PT Al Haramain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175203//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-8CX5_large.jpg
Dua Terdakwa Kasus Taspen Divonis, KPK Telusuri Pihak Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175202//kasus_korupsi_kuota_haji-Jtmy_large.jpg
Periksa Eks Bendahara Amphuri, KPK Dalami Aliran Uang Fee Percepatan Keberangkatan Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175108//kasus_korupsi_kuota_haji-zxKi_large.jpg
Eks Bendahara Amphuri Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Gus Yaqut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement