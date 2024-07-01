Jangan Lewatkan Liputan Eksklusif Abraham Silaban di AB+ "Uji Bukti dan Alibi Pegi", Malam Ini Pukul 20.45 WIB, hanya di iNews

JAKARTA - AB+ program investigasi mendalam yang menyoroti kecurangan dan menyuarakan keadilan, kembali hadir di iNews malam Ini. Dipandu oleh host Abraham Silaban akan kembali mengungkap kasus pembunuhan Vina Cirebon yang masih terus berjalan.

Minggu lalu di AB+ masih membahas tentang kasus pembunuhan Vina Cirebon “Praperadilan Ditunda, Ada Apa?”. Abraham bersama tim kembali mendatangi salah satu saksi bernama Aep yang mengaku sempat menyaksikan peristiwa pembunuhan Eky dan Vina. Ia mengaku saat kejadian melihat para pelaku dalam kegelapan malam.

Namun kesaksikan Aep mendapatkan bantahan getir dari seorang pria asli Cirebon yang tinggal di Jalan Kalipati. Ia mengatakan, jika kesaksikan Aep yang mengatakan jika melihat korban dan para pelaku dengan jelas sangatlah diragukan.Tak sampai disitu, tim AB+ juga kembali mendatangi beberapa saksi lainnya. Seperti Rana yang juga merupakan saksi saat kejadian, lalu rekan kerja Pegi hingga Agus yang merupakan pemilik rumah dimana tempat Pegi bekerja.

Dari banyaknya saksi yang ditemui, kasus ini masih belum juga menemukan titik terang. Praperadilan Pegi Setiawan pun harus ditunda dikarenakan Polda Jabar selaku termohon tidak hadir pada persidangan, dan kini isi status Pegi menjadi alibi dimana status Pegi Setiawan di Facebook sejak tahun 2020 bisa menjadi elemen penting dalam pembelaannya terhadap tuduhan pembunuhan Vina di Cirebon. Jika status yang diunggah oleh Pegi di Facebook memberikan alibi yang kuat dan dapat diverifikasi, ini bisa membantu menunjukkan bahwa dia berada di tempat lain pada saat kejadian tersebut. Penasaran bagaimana kelanjutannya?

Saksikan selengkapnya liputan mendalam Abraham Silaban di AB+ "Uji Bukti dan Alibi Pegi" secara eksklusif akan kembali mengungkap dan mendengarkan fakta-fakta langsung dari narasumber terpercaya. Malam Ini pukul 20.45 WIB, Eksklusif hanya di iNews.

(Awaludin)