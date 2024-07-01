Hary Tanoesoedibjo Minta Calon Kepala Daerah Diusung Perindo Utamakan Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berpesan kepada calon kepala daerah yang didukung Partai Perindo di Pilkada 2024, agar bisa mensejahterakan masyarakat di wilayah yang akan mereka pimpin. Salah satu caranya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut dikatakan Hary dalam agenda, penyerahan rekomendasi dukungan Partai Perindo kepada calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024). Dia menegaskan kesejahteraan masyarakat harus menjadi poin utama bagi kepala daerah yang nantinya akan memimpin suatu wilayah.

"Jadi saya berpesan ini sangat penting bahwa setiap para daerah memiliki tantangan bagaimana bisa memaksimalkan pembangunan ekonomi di daerahnya sehingga mampu mensejahterakan masyarakat di wilayah di mana yang dia pemimpin," ujarnya.

BACA JUGA:

Dia menerangkan, selama ini untuk memenuhi APBD, masih mengandalkan APBN dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, jika kepala daerah mampu meningkatkan PAD, bantuan dari pusat bisa disalurkan ke hal lain yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Tentunya tantangan daripada setiap kepala daerah bagaimana meningkatkan pendapatan PAD-nya pendapatan asli daerahnya supaya bantuan dari pada pusat itu bisa berkurang dan bisa disalurkan kepada hal-hal lain yang produktif untuk membangun ekonomi nasional," katanya.