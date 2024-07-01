Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoesoedibjo Minta Calon Kepala Daerah Diusung Perindo Utamakan Kesejahteraan Masyarakat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |18:49 WIB
Hary Tanoesoedibjo Minta Calon Kepala Daerah Diusung Perindo Utamakan Kesejahteraan Masyarakat
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berpesan kepada calon kepala daerah yang didukung Partai Perindo di Pilkada 2024, agar bisa mensejahterakan masyarakat di wilayah yang akan mereka pimpin. Salah satu caranya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut dikatakan Hary dalam agenda, penyerahan rekomendasi dukungan Partai Perindo kepada calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024). Dia menegaskan kesejahteraan masyarakat harus menjadi poin utama bagi kepala daerah yang nantinya akan memimpin suatu wilayah.

"Jadi saya berpesan ini sangat penting bahwa setiap para daerah memiliki tantangan bagaimana bisa memaksimalkan pembangunan ekonomi di daerahnya sehingga mampu mensejahterakan masyarakat di wilayah di mana yang dia pemimpin," ujarnya.

 BACA JUGA:

Dia menerangkan, selama ini untuk memenuhi APBD, masih mengandalkan APBN dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, jika kepala daerah mampu meningkatkan PAD, bantuan dari pusat bisa disalurkan ke hal lain yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Tentunya tantangan daripada setiap kepala daerah bagaimana meningkatkan pendapatan PAD-nya pendapatan asli daerahnya supaya bantuan dari pada pusat itu bisa berkurang dan bisa disalurkan kepada hal-hal lain yang produktif untuk membangun ekonomi nasional," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement