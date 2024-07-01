Usai Operasi Kaki, Begini Penampakan Prabowo saat Hadiri HUT Bhayangkara ke-78 di Monas

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto menghadiri acara HUT Bhayangkara ke-78 di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Pantauan di lokasi, terlihat Prabowo Subianto tiba sekira pukul 15.25 WIB. Terlihat Prabowo mengenakan jas berwarna abu-abu. Terlihat ia hadir setelah sebelumnya sempat menjalani operasi pada bagian kaki kirinya.

Sebelumnya, Prabowo membagikan momen pasca melakukan operasi pada bagian kaki kirinya. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan moril dan doa yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Selamat malam sahabat semua, saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT beserta ucapan terima kasih kepada tim dokter yakni Brigjen TNI Purn dr. Robert Hutauruk, Kolonel dr. Sunaryo, dr. Siska Widayati, dibantu dengan dr. Thomas, dan seluruh perawat serta para tenaga medis di RSPPN Sudirman atas keberhasilan tindakan operasi besar yang dilakukan kepada saya,” tulis Prabowo lewat akun Instagram pribadinya @prabowo, Minggu 30 Juni 2024.

Ia menyampaikan terima kasih atau dukungan moril dan doa yang diberikan oleh Presiden Jokowi. “Terima kasih kepada Presiden RI @jokowi yang sudah memberikan dukungan moril dan doa," ucapnya.

Prabowo turut membagikan cerita tentang kaki kirinya yang sempat cedera karena kecelakaan terjun payung kala bertugas di tahun 80-an. Ia mengaku masih merasakan cidera tersebut sampai saat ini.

"Seperti sudah diketahui banyak pihak, saya pernah mengalami 2 kali kecelakaan terjun payung saat bertugas di TNI pada tahun 80an di kaki kiri saya, cedera ini selama ini masih saya rasakan," ujar Prabowo.