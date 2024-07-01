Jelang Pilkada 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Praja Nusantara Cooling System

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan beberapa langkah Polri yang dilakukan untuk pengamanan tahapan Pilkada serentak 2024.

Hal tersebut disampaikan Jenderal Listyo saat HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

“Sebentar lagi kita juga akan menjalankan tahapan Pilkada serentak 2024, oleh karena itu Polri sudah melakukan pemetaan melalui indeks potensi kerawanan Pilkada sebagai dasar melaksanakan Operasi Mantap Praja dan Satgas Nusantara Cooling System,” kata Listyo Sigit dalam sambutannya.

Jenderal Listyo juga menyebutkan, berbagai kegiatan dilakukan institusinya dalam rangka HUT Bhayangkara tahun ini. Seperti, penyaluran bantuan paket sembako hingga pembangunan fasilitas air bersih.

"Rangkaian dari Hari Bhayangkara tahun ini juga jadi bagian dari pengabdian masyarakat dan cooling system untuk meningkatkan kepedulian, kebersamaan dan sinergitas berupa penyaluran paket bansos, kegiatan bedah rumah, kegiatan pembangunan fasilitas air bersih hingga bakti religi pada rumah-rumah ibadah," ujar dia.

Selain itu, lanjut Listyo, pihaknya juga melakukan bakti kesehatan hingga pengentasan stunting. Tak hanya itu, kegiatan untuk kaum disabilitas juga dilakukan.

"Guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan pemberantasan stunting, maka diselenggarakan bakti kesehatan berupa pengobatan gratis, termasuk kepada kelompok disabilitas, penanganan stunting, donor darah dan pelatihan bantuan hidup dasar," ujarnya.

(Arief Setyadi )