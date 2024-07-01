Kapolri Minta Maaf Banyak Kekurangan dalam Pelaksanaan Tugas dan Berkomitmen Buka Kritik

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf, apabila Polri masih banyak kurangnya selama menjalankan tugas.

Hal itu disampaikan Jenderal Listyo saat HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

“Kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan tugas masih banyak terdapat kekurangan,” kata Jenderal Listyo.

Jenderal Listyo memastikan, Polri berkomitmen untuk membuka kritik hingga aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan di institusinya.