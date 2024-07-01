Jangan Lewatkan Besok Malam "Pertaruhan Kasus Vina" di Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono, Razman Arif Nasution, Elza Syarief dan Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNew

JAKARTA - Kasus pembunuhan Vina Cirebon masih menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Meski berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap pelaku di balik tragedi ini, hingga kini kasus tersebut belum juga menemukan titik terang. Dan kasus ini akan kembali diperbincangkan dalam Rakyat bersuara besok malam bersama Aiman Witjaksono, Razman Arif Nasution, Elza Syarief, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji dan para narasumber kredibel lainnya.

Publik kian menaruh perhatian atas kasus Vina yang belum juga terungkap. Kasus ini pun dianggap telah menjadi ujian berat bagi Polri dalam menjaga kredibilitasnya di mata publik. Saksi-saksi terus diproses, namun hasilnya belum ada kemajuan yang signifikan. Masyarakat Cirebon dan sekitarnya terus menantikan jawaban dan keadilan bagi Vina dan Keluarganya.

Kasus pembunuhan Vina tidak hanya menguji kemampuan teknis dan investigatif Polri, tetapi juga integritas dan komitmen mereka terhadap penegakan hukum yang adil. Setiap langkah yang diambil dalam penyelidikan ini akan diawasi dengan ketat oleh publik. Polri memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan kasus ini dengan transparan dan profesional, demi memulihkan kepercayaan masyarakat yang mungkin mulai goyah. Lantas seperti apa kelanjutan kasus Vina?

Jangan lewatkan Dialog Spesial Rakyat Bersuara "Pertaruhan Kasus Vina" bersama para narasumber, Aminah-Kakak Terpidana Supriyanto, Roely Panggabean-Pengacara Keluarga Terpidana, Razman Arif Nasution-Praktisi Hukum, Elza Syarief - Pengacara RT Pasren, Insank Nasruddin-Pengacara Tersangka Pegi, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji-Kabareskrim Polri 2008-2009, Abdul Pasren-Ketua RT 02/10 Karangmulya (Zoom), besok malam pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.

