Prabowo Subianto Kebanjiran Karangan Bunga

JAKARTA - Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman (RSPPN) dibanjiri karangan bunga untuk presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Terlihat, karangan bunga berisi dukungan dan doa itu sengaja diletakkan berjajar di (RSPPN) pada Senin 1 Juli 2024, untuk memberikan semangat kepada Prabowo yang baru saja menjalani tindakan operasi dari pemulihan cedera kaki.

Total 25 karangan bunga silih berganti berdatangan dikirimkan oleh berbagai kalangan ke RSPPN.

Nampak karangan bunga dikirim dari para pejabat negara seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Maruarar Sirait, hingga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Doa kami selalu untuk Bapak Prabowo Subianto Presiden RI terpilih. Makin gagah dan menyala Pak,” tulis karangan bunga dari Zulkifli Hasan Ketum PAN.

Tak hanya kalangan pejabat, nampak berjejer pula pesan manis dan doa hangat dari komunitas masyarakat pecinta Prabowo, seperti emak-emak, fans bola, dan warga sekitar Bintaro.

“Pak Prabowo cepat sehat! Dapat salam dari Mama saya!” tertera dalam karangan bunga dari Fans Prabowo Forever.

“Pak Prabowo lekas sembuh, kami ngga sabar Indonesia lolos Piala Dunia,” tulis karangan bunga dari komunitas Fans Bola Suka Prabowo.