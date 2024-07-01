Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi Ajak Prabowo Saksikan Defile di HUT Bhayangkara Ke-78

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |21:34 WIB
Momen Jokowi Ajak Prabowo Saksikan Defile di HUT Bhayangkara Ke-78
Presiden Jokowi ajak Menhan Prabowo Subianto saksikan defile di HUT Bhayangkara ke-78 (Foto: Youtube Humas Polri)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden terpilih 2024 menyaksikan penampilan deffile atau pasukan upacara HUT ke-78 Polri. Dalam kesempatan itu, Prabowo bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada di depan panggung untuk melihat.

Mulanya, Presiden Jokowi terlihat berbincang dengan Prabowo yang duduk di samping Kapolri. Setelah itu, Presiden Jokowi, didampingi Prabowo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, berdiri di depan panggung. Mereka menyaksikan defile pasukan upacara hingga kendaraan taktis milik Polri.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto hadir di HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024). Diketahui sebelumnya, Prabowo sempat menjalani operasi pada bagian kaki kirinya. Hal itu ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya @prabowo.

“Selamat malam sahabat semua, saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT beserta ucapan terima kasih kepada tim dokter yakni Brigjen TNI Purn dr. Robert Hutauruk, Kolonel dr. Sunaryo, dr. Siska Widayati, dibantu dengan dr. Thomas, dan seluruh perawat serta para tenaga medis di RSPPN Sudirman atas keberhasilan tindakan operasi besar yang dilakukan kepada saya,” tulis Prabowo lewat akun Instagram pribadinya @prabowo, Minggu 30 Juni 2024.

Ia menyampaikan terima kasih atau dukungan moril dan doa yang diberikan oleh Presiden Jokowi. “Terima kasih kepada Presiden RI @jokowi yang sudah memberikan dukungan moril dan doa," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162309/jokowi-Aot6_large.jpg
Gus Nur: Jaksa dan Hakim Belum Pernah Lihat Ijazah Jokowi, Saksi Bohong di Pengadilan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement