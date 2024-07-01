Momen Jokowi Ajak Prabowo Saksikan Defile di HUT Bhayangkara Ke-78

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden terpilih 2024 menyaksikan penampilan deffile atau pasukan upacara HUT ke-78 Polri. Dalam kesempatan itu, Prabowo bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada di depan panggung untuk melihat.

Mulanya, Presiden Jokowi terlihat berbincang dengan Prabowo yang duduk di samping Kapolri. Setelah itu, Presiden Jokowi, didampingi Prabowo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, berdiri di depan panggung. Mereka menyaksikan defile pasukan upacara hingga kendaraan taktis milik Polri.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto hadir di HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024). Diketahui sebelumnya, Prabowo sempat menjalani operasi pada bagian kaki kirinya. Hal itu ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya @prabowo.

“Selamat malam sahabat semua, saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT beserta ucapan terima kasih kepada tim dokter yakni Brigjen TNI Purn dr. Robert Hutauruk, Kolonel dr. Sunaryo, dr. Siska Widayati, dibantu dengan dr. Thomas, dan seluruh perawat serta para tenaga medis di RSPPN Sudirman atas keberhasilan tindakan operasi besar yang dilakukan kepada saya,” tulis Prabowo lewat akun Instagram pribadinya @prabowo, Minggu 30 Juni 2024.

Ia menyampaikan terima kasih atau dukungan moril dan doa yang diberikan oleh Presiden Jokowi. “Terima kasih kepada Presiden RI @jokowi yang sudah memberikan dukungan moril dan doa," ucapnya.