Identitas dan Kronologi Meninggalnya Bocah 8 Tahun di Ruas Tol Cijago

JAKARTA - Identitas dan kronologi bocah yang meninggal di pinggir jalan Tol Cijago Depok akhirnya terungkap.

Korban adalah bocah berinisial IR, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang tertabrak oleh pengemudi mobil Toyota Innova B 2757 SOY. Jenazah korban ditemukan warga sekitar dan telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menuturkan korban sedang menyeberang jalan, yang diduga mengejar layangan dari arah Selatan ke Utara.

Pengemudi, kata Made, tidak menyadari adanya penyebrang jalan, sehingga kecelakaan tak terhindarkan.

“Karena jarak yang sudah dekat dan tidak bisa menghindar terjadilah benturan tersebut,” kata Iptu Made Budi kepada MNC Portal, Senin (1/7/2024).

Sementara pengemudi adalah AJ, berusia 55 tahun.