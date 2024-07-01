Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Identitas dan Kronologi Meninggalnya Bocah 8 Tahun di Ruas Tol Cijago

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |01:04 WIB
Identitas dan Kronologi Meninggalnya Bocah 8 Tahun di Ruas Tol Cijago
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA -  Identitas dan kronologi bocah yang meninggal di pinggir jalan Tol Cijago Depok akhirnya terungkap.

Korban adalah bocah berinisial IR, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang tertabrak oleh pengemudi mobil Toyota Innova B 2757 SOY. Jenazah korban ditemukan warga sekitar dan telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menuturkan korban sedang menyeberang jalan, yang diduga mengejar layangan dari arah Selatan ke Utara.

Pengemudi, kata Made, tidak menyadari adanya penyebrang jalan, sehingga kecelakaan tak terhindarkan.

“Karena jarak yang sudah dekat dan tidak bisa menghindar terjadilah benturan tersebut,” kata Iptu Made Budi kepada MNC Portal, Senin (1/7/2024).

Sementara pengemudi adalah AJ, berusia 55 tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement