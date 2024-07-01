Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Potensi Hujan Disertai Petir

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menghimpun prakiraan cuaca di wilayah Jabodetabek hari ini, Senin (1/7/2024).

Sebagai daerah utama, Jakarta akan diguyur hujan berserta kilat/petir di sejumlah wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. BMKG juga mewaspadai terjadinya angin kencang di dua wilayah tersebut pada malam hari.

Potensi hujan lebat plus kilat/petir juga akan terjadi di kota dan Kabupaten Bogor.

Data BMKG mencatat Kota Bogor masih akan hujan sepanjang hari, diguyur hujan sejak siang hingga larut malam, menyusul daerah sekitarnya termasuk Cianjur hingga Garut.

“Waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dalam skala lokal dan durasi singkat pada waktu menjelang siang hingga malam hari di sebagian wilayah Kab Bogor, Kab Cianjur, Kab dan Kota Sukabumi, Kab dan Kota Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab Kuningnan, Kab Garut.” tulis BMKG dalam situsnya.

Hujan ringan juga diramal mengguyur Kota Depok dan Bekasi hingga malam hari, meskipun kedua wilayah penyangga ini mengawali hari dengan cerah berawan.

Demikian juga Kota Tangerang yang diprediksi turun hujan pada siang hari, dan berawan pada malamnya.

(Angkasa Yudhistira)