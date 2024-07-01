Waspada Macet! Cek 10 Rekayasa Lalu Lintas saat Peringatan Hari Bhayangkara di Monas

JAKARTA - Peringatan HUT Ke-78 Bhayangkara di Kawasan Monas pada Senin (1/7/2024) diprediksi akan menimbulkan kemacetan di lokasi sekitar. Polda Metro Jaya telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas demi mengurai kepadatan kendaraan.

Kegiatan Hari Bhayangkara kali ini diperkirakan akan dihadiri sekitar 182.000 peserta. Kegiatan diramaikan dengan fun walk, bakti sosial, bakti kesehatan, serta berbagai perlombaan yang melibatkan internal Polri maupun masyarakat.

Acara ini akan berlangsung hampir sepanjang hari, mulai pukul 09.00 WIB hingga 24.00 WIB. Beberapa artis ternama juga hadir antara lain GIGI, RAN, Ari Lasso, dan lain sebagainya.

"Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, akan diadakan peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Monas dan akan dihadiri oleh kurang lebih 182.000 orang," demikian unggahan Instagram @tmcpoldametro, Minggu (30/6/2024).

Polisi mengimbau masyarakat agar menghindari area sekitar Monas dan mencari jalur alternatif. Dengan jumlah peserta yang besar, masyarakat diharapkan dapat mengatur perjalanan mereka dengan menghindari kemacetan di kawasan Monas pada saat acara berlangsung.

Berikut adalah 10 rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monas saat peringatan HUT Bhayangkara ke-78:

1. Arus lalu lintas (lalin) dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke Traffic Lamp (TL) atau lampu merah Harmoni;

2. Arus lalin dari Jalan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Merdeka Utara/Istana Negara (A9) dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira;

3. Arus lalin dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Merdeka Timur;

4. Arus lalin dari Jalan MH. Thamrin yang akan menuju Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau kanan ke Jalan Kebon Sirih;

5. Arus lalin dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin serta arus lalin dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis;

6. Arus lalin dari Jalan Tanah Abang II yang akan lurus ke Jalan Museum dibelokkan ke kiri maupun ke kanan, arus lalin dari Jalan Majapahit yang akan belok kiri ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Abdul Muis, lalu arus lalun dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kanan ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Majapahit;