Peringatan HUT Ke-78 Bhayangkara Dihadiri 182.000 Peserta, Warga Diimbau Hindari Kepadatan

JAKARTA - Peringatan HUT ke-78 Bhayangkara yang digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024) diperkirakan dihadiri oleh sekira 182.000 peserta.

Acara tersebut akan berlangsung hampir sepanjang hari, yakni mulai pukul 09.00 WIB hingga 24.00 WIB.

"Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, akan diadakan peringatan HUT ke-78 Bhayangkara di Monas dan akan dihadiri oleh kurang lebih 182.000 orang," demikian unggahan Instagram @tmcpoldametro.

Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, polisi mengimbau warga untuk menghindari area sekitar Monas dan mencari jalur alternatif.

Dengan jumlah peserta yang besar, masyarakat diharapkan dapat mengatur perjalanan mereka dengan menghindari kemacetan di kawasan Monas pada saat acara berlangsung.

"Diimbau kepada masyarakat untuk menghindari jalan seputaran Monas, karena ada kegiatan Hari Bhayangkara dan Pesta Rakyat,” lanjut postingan tersebut.

