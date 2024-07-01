Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peringatan HUT Ke-78 Bhayangkara Dihadiri 182.000 Peserta, Warga Diimbau Hindari Kepadatan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |06:06 WIB
Peringatan HUT Ke-78 Bhayangkara Dihadiri 182.000 Peserta, Warga Diimbau Hindari Kepadatan
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Peringatan HUT ke-78 Bhayangkara yang digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024) diperkirakan dihadiri oleh sekira 182.000 peserta.

Acara tersebut akan berlangsung hampir sepanjang hari, yakni mulai pukul 09.00 WIB hingga 24.00 WIB.

"Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, akan diadakan peringatan HUT ke-78 Bhayangkara di Monas dan akan dihadiri oleh kurang lebih 182.000 orang," demikian unggahan Instagram @tmcpoldametro.

Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, polisi mengimbau warga untuk menghindari area sekitar Monas dan mencari jalur alternatif.

Dengan jumlah peserta yang besar, masyarakat diharapkan dapat mengatur perjalanan mereka dengan menghindari kemacetan di kawasan Monas pada saat acara berlangsung.

"Diimbau kepada masyarakat untuk menghindari jalan seputaran Monas, karena ada kegiatan Hari Bhayangkara dan Pesta Rakyat,” lanjut postingan tersebut.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174630/polri-Y83A_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Komite Reformasi Polri, Lemkapi: Kami Sambut Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173182/polri-jpQM_large.jpg
Profil Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Penangkap Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793/yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement