HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Kecelakaan di Ruas Tol Cijago Ternyata Anak Berkebutuhan Khusus

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |06:12 WIB
Korban Kecelakaan di Ruas Tol Cijago Ternyata Anak Berkebutuhan Khusus
Ilustrasi (Foto : Freepik)
DEPOK- Korban kecelakaan yang ditemukan meninggal dunia di ruas Tol Tol Cinere-Jagorawi (Cijago), ternyata seorang anak berkebutuhan khusus (ABK) berinisial IRA (8).

Ia ditemukan meninggal dunia tergeletak di ruas jalan Tol Cijago, tepatnya dibawah jembatan Komplek Pelni, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok pada Minggu 30 Juni 2024, malam.

Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono menjelaskan kronologis berawal saksi Tohap alias Ucok (36) sedang duduk di atas jembatan melihat ada seorang anak kecil laki-laki yang lewat kemudian saksi bertanya ke anak tersebut 'adek mau ke mana'.

"Namun tidak dijawab selanjutnya sekitar 10 menit kemudian terdengar suara benturan keras di bawah jembatan tol, lalu saksi melihat kebawah jembatan dan terdapat ada seseorang yang tergeletak di pinggir jalan tol. Kemudian saksi memberitahu ke warga sekitar untuk turun ke bawah dan melihat korban yang tergeletak di pinggir jalan sudah dalam kondisi meninggal dunia," kata Margiyono saat dikonfirmasi, Senin (1/7/2024).

Margiyono menambahkan berdasarkan keterangan saksi Jumatun (54) bahwa korban datang ke rumah saksi pada pukul 10.00 WIB bersama kedua orang tuanya.

"Korban menderita sakit autis/tidak dapat bicara dan sedang menjalani terapi rutin seminggu 2 kali di RS UI," ucapnya.

Lebih lanjut, Margiyono menyebut Korban IRA dinyatakan meninggal dunia dan saat ini kasusnya tengah ditangani Unit Laka Lantas Polres Metro Depok.

"Korban meninggal dunia," ujarnya.

