Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pengemudi Mobil Tabrak Lari Bocah Berkebutuhan Khusus di Tol Cijago Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |07:51 WIB
Polisi Tangkap Pengemudi Mobil Tabrak Lari Bocah Berkebutuhan Khusus di Tol Cijago Depok
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

DEPOK - Unit Laka Lantas Satlantas Polres Metro Depok mengamankan pengemudi Toyota Innova B 2757 SOY berinisial AJ (55) yang diduga terlibat tabrak lari terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berinisial IRA (8) di Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) KM 45+250, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok pada Minggu (30/6) malam. Korban tewas dalam peristiwa itu dan jasadnya ditemukan tergeletak di bahu jalan Tol Cijago.

"Pengemudi telah kami amankan dan dimintai keterangan lebih lanjut untuk diketahui sejauh mana proses kejadian kecelakaan berlangsung," kata Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi kepada wartawan, Senin (1/7/2024).

Made menjelaskan korban ditemukan di pinggir jalan tol arah Cinere ke arah Barat dari Timur. Ia menyebut pengemudi sempat berhenti dan meminta bantuan petugas polisi jalan raya (PJR) yang ada dekat lokasi kejadian.

"Diduga korban ditabrak oleh sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang pria. Kemudian pria tersebut merasa bahwa menabrak seseorang ketika telah terjadi penabrakan itu kemudian pria tersebut berhenti dan mencoba untuk lapor ke petugas PJR yang ada di lokasi," ujarnya.

"Menurut pengakuan pelaku yang mengendarai sebuah mobil Innova bahwa pelaku merasa dia telah menabrak seorang anak seperti benda," tambahnya.

Lebih lanjut, Made mengatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab anak bisa masuk ke tengah Tol Cijago. Menurut keterangan warga korban sempat mengejar layang-layang sebelum kejadian laka lantas tersebut.

"Ya menurut informasi yang kami himpun dari warga anak tersebut diketahui sedang bermain layang-layang ataupun sedang mengejar layang-layang hingga menuju ke arah tengah jalan tol," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/519/3157149/sopir_pikap-XIcb_large.jpg
Polisi Tangkap Sopir Pikap Penabrak Pesepeda yang Tewas di Jembatan Suramadu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/338/3136157/kecelakaan-X0NE_large.jpg
Tabrak Lari Chevrolet di Pluit, Pengemudi BYD Seal Bakal Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/340/3029999/pemotor-wanita-terlindas-truk-sopir-melarikan-diri-wB4HYUvzRm.jpg
Pemotor Wanita Terlindas Truk, Sopir Melarikan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3029992/bocah-7-tahun-di-cibinong-diduga-jadi-korban-tabrak-lari-polisi-selidiki-1yFUnYnJ4D.jpg
Bocah 7 Tahun di Cibinong Diduga Jadi Korban Tabrak Lari, Polisi Selidiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/519/3012065/korban-tabrak-lari-di-surabaya-meninggal-di-tkp-terekam-cctv-zODQte1voJ.jpg
Korban Tabrak Lari di Surabaya Meninggal di TKP, Terekam CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/338/3010215/5-fakta-petugas-ppsu-selamatkan-ibu-hamil-korban-tabrak-lari-lLxWHcUZQW.jpg
5 Fakta Petugas PPSU Selamatkan Ibu Hamil Korban Tabrak Lari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement