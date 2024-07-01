Polisi Tangkap Pengemudi Mobil Tabrak Lari Bocah Berkebutuhan Khusus di Tol Cijago Depok

DEPOK - Unit Laka Lantas Satlantas Polres Metro Depok mengamankan pengemudi Toyota Innova B 2757 SOY berinisial AJ (55) yang diduga terlibat tabrak lari terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berinisial IRA (8) di Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) KM 45+250, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok pada Minggu (30/6) malam. Korban tewas dalam peristiwa itu dan jasadnya ditemukan tergeletak di bahu jalan Tol Cijago.

"Pengemudi telah kami amankan dan dimintai keterangan lebih lanjut untuk diketahui sejauh mana proses kejadian kecelakaan berlangsung," kata Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi kepada wartawan, Senin (1/7/2024).

Made menjelaskan korban ditemukan di pinggir jalan tol arah Cinere ke arah Barat dari Timur. Ia menyebut pengemudi sempat berhenti dan meminta bantuan petugas polisi jalan raya (PJR) yang ada dekat lokasi kejadian.

"Diduga korban ditabrak oleh sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang pria. Kemudian pria tersebut merasa bahwa menabrak seseorang ketika telah terjadi penabrakan itu kemudian pria tersebut berhenti dan mencoba untuk lapor ke petugas PJR yang ada di lokasi," ujarnya.

"Menurut pengakuan pelaku yang mengendarai sebuah mobil Innova bahwa pelaku merasa dia telah menabrak seorang anak seperti benda," tambahnya.

Lebih lanjut, Made mengatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab anak bisa masuk ke tengah Tol Cijago. Menurut keterangan warga korban sempat mengejar layang-layang sebelum kejadian laka lantas tersebut.

"Ya menurut informasi yang kami himpun dari warga anak tersebut diketahui sedang bermain layang-layang ataupun sedang mengejar layang-layang hingga menuju ke arah tengah jalan tol," ungkapnya.