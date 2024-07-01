Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Bogor yang Hanyut saat Menjala Ikan Ditemukan Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |12:19 WIB
Pria di Bogor yang Hanyut saat Menjala Ikan Ditemukan Tewas
Tim SAR saat evakuasi korban tenggelam (foto: dok BPBD Bogor)
A
A
A

BOGOR - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan pria bernama Cunsil (59), yang sempat dilaporkan hanyut di aliran Kali Ciluar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Korban ditemukan 1 kilometer dari titik kejadian pada Minggu 30 Juni 2024.

"Korban ditemukan dengan keadaan meninggal dunia kurang lebih 1 kilometer dari titik nol kejadian," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, Senin (1/7/2024).

Jasad korban sudah diserahkan oleh pihak keluarga korban untuk selanjutnya dimamkamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cimandala. Dengan sudah ditemukannya korban, operasi pencarian pun ditutup.

"Operasi SAR ditutup dengan evaluasi dan apel penutupan SAR gabungan," pungkasnya.

Sebelumnya, Cunsil (59) dilaporkan hanyut di aliran Kali Ciluer, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Sabtu 29 Juni 2024. Menurut keterangan dari tiga saksi, Cunsil sedang menjala ikan dengan kondisi arus air cukup deras dan keruh.

Tidak lama, Cunsil diketahui tenggelam di aliran kali tersebut. Ketiga saksi yang juga saudaranya sempat berupaya mencari Cunsil tetapi hasilnya nihil hingga akhirnya tim SAR gabungan melakukan pencarian.

(Awaludin)

      
